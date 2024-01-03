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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السنيورة : اغتيال العاروري يزيد سخونة الجبهة اللبنانية | فيديو

رئيس الحكومة اللبنانية
رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة

قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، إن جريمة الاغتيال التى نفذتها إسرائيل فى منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وأدّت إلى استشهاد عدد من قادة حركة حماس ومنهم نائب رئيس المكتب السياسى فى الحركة صالح العارورى، ستزيد من سخونة الجبهة اللبنانية، ولكن الجميع لا يريد توسيع هذه العمليات، والخو ف دائمًا من المفاجآت.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إنه لا بد أن يكون واضحًا للجميع أن لبنان لا يستطيع أن يتحمل حربًا، فما زال يعاني من آثار حرب 2006، وأزمات 3 أساسية سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث أن العملة اللبنانية انخفضت بشكل كبير، ولبنان لا تستطيع تحمل أكثر من ذلك.

وذكر أن شبكة الأمان العربية غير متوفرة للبنان، فكيف للبنان أن يدخل في حرب، وهو غير قادر على تغيير التوزانات العسكرية.
 

الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة إسرائيل حركة حماس صالح العاروري الجبهة اللبنانية

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