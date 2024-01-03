وزير الخارجية اللبناني الأسبق : حزب الله يتوعّد منفذي اغتيال العاروري

قال وزير الخارجية اللبناني الأسبق فارس بويز، إن حسن نصر الله قال إنه يلتزم بقواعد الاشتباك بسبب المصالح اللبنانية، ولكن ما قامت به إسرائيل قد يؤدي إلى سقوط كل تلك القواعد والخطوط الحمراء.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة "الإخبارية"، أن حزب الله هدد إذا استهدفت إسرائيل لبنان فستكون حربا شاملة، يستخدم فيها كل طاقات حزب الله العسكرية ولا سيما الصاروخية.

وأوضح أن نصر الله توعد بأن مقتل العاروري لن يمر مرور الكرام، لكنه لم يحدد كيف سيتم ذلك، والحديث الآن يدور على أن إيران هي التي تحرك محور المقاومة، وهو محور له هامش واسع جدا وإيران تدعمه دون السيطرة عليه.

ولفت إلى أن أبرز ما جاء في كلمة حسن نصر الله أنه شدد على أن محاور المقاومة لها حسابات مختلفة حسب مكانها، فمحور اليمن له حساباته ومحور لبنان له حساباته وهكذا.