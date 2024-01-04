تاريخي| مبابي يحقق رقما قياسيا جديدا مع باريس سان جيرمان

واصل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، توهجه وبريقه في أول ظهور له مع الفريق في العام الجديد 2024، بعد ان سجل هدفا لسان جيرمان تقدم به على تولوز بنتيجة 0/2 مساء أمس الأربعاء في بطولة كأس السوبر الفرنسي.

وبات كيليان 25 عاما الهداف التاريخي للفريق الباريسي على ملعبه حديقة الأمراء برصيد 111 هدفا.

كما رفع النجم الباريسي رصيده إلى 22 هدفا هذا الموسم حيث سجل 18 هدفا في الدوري الفرنسي و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهدف في مباراة السوبر.

وكان مبابي انتزع لقب الهداف التاريخي لبي إس جي في كل البطولات بهدفه أمام نانت في الموسم الماضي.

وينتهي عقد كيليان مع النادي الباريسي في 30 يونيو 2024، ويحق له التوقيع لأي ناد مع بداية الشهر الجاري.

يذكر أن كيليان مبابي انضم لصفوف بي إس جي في صيف 2017 قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو.