حسام بسيوني يحتفل بخطوبة ابنته سارة في أجواء عائلية

احتفل الفنان حسام بسيوني بخطوبة ابنته سارة على رجل الأعمال عمرو موسى، في أجواء عائلية دافئة بعيدًا عن الأضواء، بحضور أسرتي العروسين.

وشارك بسيوني جمهوره لحظات من الحفل عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، حيث نشر صورًا جمعت العروسين، مرفقة بتعليق أعرب فيه عن فرحته الكبيرة بهذه الخطوة التي وصفها بـ"الحدث الأقرب إلى قلبه".

وحظي المنشور بتفاعل واسع من الجمهور وعدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم التهاني للفنان الكبير، معبّرين عن تقديرهم له بكلمات رقيقة تعكس المحبة والاحترام لمسيرته الفنية والإنسانية.

وجاء هذا الحدث العائلي بعد موسم رمضاني حافل شهد تألق حسام بسيوني في ثلاث تجارب درامية متنوعة، أكدت مجددًا مكانته كأحد أبرز الفنانين القادرين على تقديم أدوار مركبة ذات بُعد إنساني وتاريخي.

اعمال حسام بسيوني

ففي مسلسل "بنات همام"، قدّم بسيوني أداءً لافتًا في دور "كبير اليوران" في قصر الملك فاروق، وهي شخصية محورية تكشف جانبًا خفيًا من قضية "ريا وسكينة" التاريخية، وقدّم المسلسل طرحًا مغايرًا حظي بتفاعل كبير وقت عرضه. المسلسل من تأليف أحمد عاشور، إخراج كريم رفعت، وإنتاج حلمي شهاب وبلال صبري، وشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم وفاء عامر، حورية فرغلي، منذر رياحنة، والراحل أشرف مصيلحي في آخر ظهور له.

كما شارك بسيوني في مسلسل "فندق خمس هموم"، الذي كشف عن صراعات إنسانية تدور خلف أبواب فندق يحمل الكثير من الأسرار، وجمع العمل نخبة من النجوم منهم مدحت تيخا، إلهام عبد البديع، حسام داغر، ونجوم من السعودية وليبيا، وهو من تأليف عبد الباسط الجارد، وإخراج حسن السيد.

أما في مسلسل "قلع الحجر 2"، فقدّم بسيوني واحدًا من أدواره المؤثرة ضمن عمل يناقش التقاليد الصعيدية القمعية وقضايا مثل تجارة السلاح واضطهاد المرأة، بمشاركة كوكبة من النجوم أبرزهم محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، وصلاح عبد الله، ومن تأليف أحمد وفدي، وإخراج حسني صالح.

بهذا الثلاثي القوي، يُثبت حسام بسيوني أنه فنان حاضر بقوة، لا يكتفي بالتواجد، بل يترك بصمة فنية وإنسانية في كل ظهور.