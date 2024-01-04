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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل لأمريكا بعد تهديد نصر الله بالدخول في حرب مع إسرائيل

نصر الله
نصر الله

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الخميس، عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن استمعت إلى خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، والذي هدد فيه بالذهاب إلى حرب مع إسرائيل في أعقاب اغتيال نائب المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري في بيروت.

وقال المسؤول: " استمعنا إلى خطاب نصر الله ولا نرى رغبة واضحة للذهاب إلى حرب مع إسرائيل والعكس صحيح أيضا".

وأضاف: "نحن على اتصال مع السلطات اللبنانية والتقيت وزير الخارجية وندعم حلا دبلوماسيا للجبهة الشمالية".

واغتالت إسرائيل الثلاثاء، في ضربة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، ولكنها لم تعلن مسؤوليتها رسميًا عن الضربة.

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وأمس الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن لم تعلم مسبقًا بالضربة في بيروت، وذكرت أن الولايات المتحدة "لا تزال قلقة بشدة"، إزاء خطر امتداد الصراع في غزة لجبهات أخرى.

وأثارت عملية الاغتيال التي أودت بحياة قياديين آخرين بحماس و4 من كوادرها، من اتساع النزاع في غزة، وزيادة التصعيد على جبهة لبنان في الحرب الدائرة منذ 89 يومًا في القطاع.

وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع أن إسرائيل لم تنبه الولايات المتحدة لشنها الهجوم، ولكنه قال إن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن بالهجوم، فيما كانت العملية جارية.
 

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