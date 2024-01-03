لن نخشى الحرب.. نصر الله يتحدى إسرائيل

تحدى زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله إسرائيل، قائلا إن الجماعة ليست خائفة من القتال والحرب.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف نصر الله "لسنا خائفين من الحرب مع إسرائيل وإن اندلعت لن يكون لها أي ضوابط أو حدود"، مؤكدًا أن حزب الله لن يردع عن اتخاذ أي إجراء.

ولفت إلى أن الحرب مع لبنان ستكون مكلفة وباهظة وتهدد وجود إسرائيل، مشيرًا بسخرية إلى سفينة حربية أمريكية غادرت المنطقة، مدعيًا أن تل أبيب تكافح لتحقيق مكاسب في غزة.

وخاطب نصر الله وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قائلًا إن إسرائيل “لن تنجح في تحقيق أهداف الحرب”.

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني يخفي آلاف القتلى جراء هجمات حزب الله على الحدود الشمالية، مستطردًا أن قدرة الردع الإسرائيلية "تنهار" بعد هجوم 7 أكتوبر.