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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل قلة النشاط لدى الأطفال تسبب الأمراض؟

هل قلة النشاط لدى
هل قلة النشاط لدى الاطفال تسبب الامراض ؟

قلة النشاط لدى الأطفال لا تسبب مباشرة الأمراض، ولكنها يمكن أن تزيد من احتمالية حدوث بعض الأمراض أو المشاكل الصحية. 

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 هل قلة النشاط لدى الاطفال تسبب الامراض ؟

وفقا لما نشره موقع هيلثي، أن النشاط البدني القليل لدى الأطفال قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة والتي ترتبط بمجموعة من المشاكل الصحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع 2.

بالإضافة إلى ذلك، قلة النشاط البدني يمكن أن تؤثر على اللياقة البدنية وقوة العضلات والمرونة والتوازن لدى الأطفال، قد يؤدي ذلك إلى تقليل قدرتهم على المشاركة في الأنشطة اليومية والرياضية والتأثير على صحتهم العامة وجودتها.

لذلك، يُنصح بشدة بتشجيع الأطفال على ممارسة النشاط البدني بانتظام والمشاركة في ألعاب وأنشطة تعزز الحركة واللياقة البدنية. يُوصى بأن يحصل الأطفال على ما لا يقل عن ساعة واحدة من النشاط البدني المعتدل إلى الشديد في كل يوم، وذلك وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

يمكن تشجيع الأطفال على ممارسة النشاط البدني من خلال اللعب في الهواء الطلق، والمشي، وركوب الدراجات، والمشاركة في الرياضات المختلفة والأنشطة المجتمعية. كما ينبغي تقديم نمط حياة صحي ومثالي من قبل الأهل والعائلة، وتوفير البيئة الملائمة والآمنة لممارسة النشاط البدني.

يجب أن يكون النشاط البدني ممتعًا ومحفزًا للأطفال، وينبغي توجيههم للاختيار السليم للأنشطة التي تناسبهم وتلبي اهتماماتهم، تذكر أن الطفل يجب أن يتمتع بفترات راحة ونوم كافية أيضًا لدعم صحته العامة ونشاطه البدني.

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