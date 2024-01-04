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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد قطر|بترونت الهندية تعتزم تمديد واردات الغاز المسال من قطر لما بعد 2028

صدى البلد

قال بانكاج جين وكيل وزارة النفط الهندية أمس الأربعاء إن من المرجح أن توقع شركة بترونت الهندية اتفاقا هذا الشهر لتمديد وارداتها على المدى الطويل من الغاز الطبيعي المسال من قطر لما بعد 2028.

ولدى بترونت، أكبر مستورد للغاز في الهند، اتفاق واردات طويل الأمد للغاز الطبيعي المسال مع قطر حجمه 7.5 مليون طن متري سنويا. ولدى شركات هندية أخرى مرتبطة بها هي (إنديان أويل كورب) و(بهارات بتروليم كورب) و(جايل إنديا) اتفاقا بمليون طن متري سنويا.

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وكان لدى الشركات الهندية حتى نهاية 2023 للتفاوض مع قطر على تجديد الاتفاقات لما بعد عام 2028.

وقال جين للصحفيين "اقتربنا جدا من توقيع الاتفاق".

وقطر هي أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال وتهدف لتوسيع قدرتها على التسييل إلى 126 مليون طن متري سنويا بحلول عام 2027 ارتفاعا من 77 مليونا ووقعت اتفاقات طويلة الأمد مع شركات أوروبية كبرى مثل شل وتوتال إنرجيز وإيني.

كما وقعت اتفاقات غاز طويلة الأمد مع شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) ومؤسسة البترول الوطنية الصينية وبنجلادش.

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