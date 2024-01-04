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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

معلومات لا تعرفها من قبل عن حب الشباب

حب الشباب
حب الشباب

حب الشباب هو حالة شائعة تصيب الجلد وتتميز بظهور بثور وعيوب على الوجه وأحيانًا على الظهر والصدر. 

يحدث حب الشباب عندما تغلق الغدد الدهنية في الجلد وتنتج الزيوت بكميات زائدة، مما يسد المسام ويؤدي إلى تكوّن الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء والبثور، يمكن أن تتطور البثور إلى العقيدات والكيسات الالتهابية في الحالات الأكثر شدة.

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حب الشباب

وفقا لما نشره موقع “هيلثي” توجد عوامل عديدة تساهم في ظهور حب الشباب، بما في ذلك:

تغيرات هرمونية: تتزايد حالات حب الشباب أثناء مرحلة المراهقة نتيجة لتغيرات هرمونية في الجسم.

الزيوت الزائدة: إن إفراز الزيوت الدهنية الزائدة من الغدد الدهنية يزيد من احتمالية تكوّن الرؤوس السوداء والبثور.

الالتهاب: التهيج والالتهاب في المسام يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حب الشباب وظهور البثور الالتهابية.

العوامل الوراثية: قد يكون للعوامل الوراثية دور في احتمالية تطور حب الشباب. 

إذا كان لدى أحد الأهل تاريخًا من حب الشباب، فمن المحتمل أن يكون للشخص احتمالية أكبر للإصابة به.

علاج حب الشباب 

توجد طرق عديدة لمعالجة حب الشباب. يشمل العلاج العناية اليومية بالبشرة مثل غسل الوجه بلطف باستخدام منظف مناسب وتجنب الاحتكاك الشديد. 

يمكن استخدام منتجات خاصة للعناية بالبشرة تحتوي على مكونات مثل حمض الساليسيليك وبنزويل بيروكسيد للمساعدة في تنظيف المسام وتقليل البثور. 

قد يوصي الطبيب أيضًا بعلاجات دوائية مثل المضادات الحيوية الموضعية أو الفموية، أو مستحضرات الرتينوين، أو مستحضرات تحتوي على إسوتريتينوين في الحالات الأكثر شدة.

يوصى بالتشاور مع طبيب الجلدية لتقييم حالة حب الشباب وتوجيه العلاج المناسب الذي يتناسب مع احتياجات الشخص، قد يستغرق العلاج بعض الوقت لإظهار تحسن وتحقيق نتائج فعالة.

حب الشباب الشباب عوامل عديدة تساهم في ظهور حب الشباب ظهور حب الشباب البثور الرؤوس السوداء الرؤوس البيضاء

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