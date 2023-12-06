نشرة المرأة والصحة| أسرار غير متوقعة وراء أناقة شريهان.. منتجات يجب إستخدامها لـ علاج حب الشباب

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
في عيد ميلادها الـ59 ...أسرار غير متوقعة وراء أناقة شريهان
يصادف اليوم 6 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة القديرة شريهان و التي أتمت عامها الـ 59، ولازالت تحافظ على أناقتها وجمالها أيضا.
للبنات| 3 منتجات يجب إستخدامها لـ علاج حب الشباب
يمكن أن يكون التعامل مع حب الشباب صراعًا حقيقيًا، ولكن وفقا لموقع boldskyلا داعي للقلق، لأن هناك ثلاثة منتجات أساسية يمكن أن تساعد في الحصول على بشرة أكثر نقاء وصحة.
يمكن لهذه الخطوات البسيطة أن تُحدث فرقًا كبيرًا لأي شخص، سواء كنت جديدًا في مجال العناية بالبشرة أو محترفًا، ضع في اعتبارك أن بشرة كل شخص فريدة من نوعها، لذا فإن ما يناسب شخصًا قد لا يناسب شخصًا آخر.
أبنة الحضري تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة| شاهد
حرصت شهد الحضري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.
بملابس ملفتة...ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة
حرصت ندى الكامل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.