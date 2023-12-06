في عيد ميلادها الـ 59 .. سر غير متوقع وراء أناقة شريهان|صور

يصادف اليوم 6 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة القديرة شريهان و التي أتمت عامها الـ 59، ومازالت تحافظ على أناقتها وجمالها أيضًا.



وتعتبر شريهان من أبرز نجمات الوطن العربي التي تتميز بذوقها الراقي والأنيق في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الرسمية أو الكاجوال أيضًا.

وتحرص شيريهان على مواكبة أحدث صيحات الموضة و تقوم باختيار ما يتناسب معها ويكشف عن رشاقتها أيضا، تفضّل دائما التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة وهو ما يميزها عن غيرها من المشاهير.

يعتبر من أسرار أناقة شريهان أنها تعتمد على تنسيق الحقائب الراقية والفخامة التي تزيد من جاذبيتها وأناقتها بالإضافة إلي الإكسسوارات و المجوهرات مما يمنحها طلة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد شريهان على تسريحات الشعر البسيطة و غير المبالغ فيها، مع صيحات المكياج المتناسقة مع معها و التي تبرز جمالها.



شريهان

شريهان

شريهان

شريهان

شريهان

شريهان

شريهان

شريهان