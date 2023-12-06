للبنات .. 3 منتجات يجب استخدامها لـ علاج حب الشباب|تعرفي عليها

يمكن أن يكون التعامل مع حب الشباب صراعًا حقيقيًا، ولكن وفقا لموقع boldsky لا داعي للقلق، لأن هناك ثلاثة منتجات أساسية يمكن أن تساعد في الحصول على بشرة أكثر نقاء وصحة.

يمكن لهذه الخطوات البسيطة أن تُحدث فرقًا كبيرًا لأي شخص، سواء كنت جديدًا في مجال العناية بالبشرة أو محترفًا، ضع في اعتبارك أن بشرة كل شخص فريدة من نوعها، لذا فإن ما يناسب شخصًا قد لا يناسب شخصًا آخر.



-غسول الوجه المرطب لحب الشباب قد يبدو غسل وجهك أمراً بديهياً، ولكن استخدام المنظف المناسب أمر بالغ الأهمية، اختاري غسول الوجه المرطب لحب الشباب والذي يكون لطيفًا على بشرتك، ابحثي عن مكونات مثل السيراميد التي تساعد على إصلاح الحاجز الطبيعي لبشرتك. هذا يحافظ على الرطوبة في الداخل ويمنع البكتيريا المسببة لحب الشباب.

- مرطب البشرة الخالي من الزيوت ، حتى لو كانت بشرتك دهنية، فإن الترطيب أمر لا بد منه! لكن اختاري بحكمة - اختاري مرطبًا خاليًا من الزيوت لا يسد المسام، النياسيناميد والبانثينول صديقان لك هنا، حيث يساعدان في تنظيم إنتاج الزيت وتهدئة البشرة المتهيجة، لماذا النياسيناميد والبانثينول؟ النياسيناميد يشبه شرطي المرور لبشرتك، حيث يحافظ على إنتاج الزيت تحت السيطرة، من ناحية أخرى، يعتبر البانثينول خبيرًا في تهدئة الاحمرار والتهيج، يعملان معًا على التأكد من بقاء بشرتك رطبة دون الشعور ببقعة زيتية.

-الحماية اليومية من الشمس ، الواقي من الشمس هو درعك ضد الأشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم ندبات حب الشباب وتسبب ظهور بثور جديدة، ابحثي عن واقي شمسي واسع النطاق يحتوي على حمض الهيالورونيك المضاف لتعزيز الترطيب الإضافي، لماذا حمض الهيالورونيك؟ إنه بمثابة مغناطيس للرطوبة، مما يضمن بقاء بشرتك ممتلئة ورطبة طوال اليوم، بالإضافة إلى ذلك، فهو يعمل بشكل جيد مع واقي الشمس، لذلك تشعر بشرتك بالحماية والتدليل.