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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة بالمعاشات الشهر القادم | اعرف التفاصيل

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن مفاجأة بالمعشات للشهر القادم في خلال الساعات الاخيرة تصدرت العلاوات الخمس محركات البحث حيث ببحث الكثيرون عن جدول المستفيدين من هذه العلاوات وموعد الدفعة القادمة، والتي أتاحتها بالفعل الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمساعدة في تحسين الحياة الاجتماعية في ظل حالة التضخّم والغلاء التي يشهده العالم.
وكان سبق وتقدم أصحاب المعاش بدعوى قضائية لتدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخاصة التي لم تضف إلى الأجر الأساسي، والمطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة من الوزارة لصرف هذه العلاوات لأصحاب المعاشات والتي صدر بها حكم ملزم

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نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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