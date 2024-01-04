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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ناقدة فنية: مسلسل "حالة خاصة" سيضع طه دسوقي في مكانة مميزة

صدى البلد

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله بمسلسل “حالة خاصة” والفنان الشاب طه دسوقي من خلال منشور عبر حسابها بـ “فيسبوك”.

وكتبت ماجدة خير الله: "مسلسل حاله خاصة من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار، سيضع طه دسوقي في المكانه المميزة التي يستحقها بين أهم النجوم الشباب القادمين بقوة.

 

وأضافت: "في الحلقه الأولى، وخلال الدقائق الافتتاحيه و قبل أن يحدث أي موقف دال علي طببعة الشخصية وبدون كلمة حوار  نتابع (نديم) طه دسوقي وهو شاب نابغة مصاب بالتوحد، وندرك من لغه الجسد، ونظرات عينيه المرتبكة، وتعمده الانعزال عن العالم وعما يدور حوله بغلق اذنيه بسماعات، تحمل موسيقي لايسمعها غيره، أنه شخص وحيد مأزوم، يحمل رأسه من المعلومات والمعرفه مايجعله ثقيل علي بقية جسده ، فيتحرك كما لو كان روبوت في بعض الأحيان، وردود أفعاله  تأتي بعيده عن الحدث بعدة دقائق.

وتابعت: "لاتبدو عليه الدهشة سواء استمع إلى كلمات مديح، أو كلمات غير لائقة، ربما يكون رسم الشخصيه ساعد طه دسوقي في التعبير عنها، ولكن هذا الإبداع الذي ظهر به في الحلقتين الأولى والثانية من حالة خاصة، يحرض علي تكملة الحلقات أولا للاستمتاع بهذا النص الذي يهتم بالتفاصيل.

وأكملت: “أتمني أن يستمر حتي النهاية بهذا التميز ولمتابعة الخطوات الأولى لممثل ونجم صاعد، أرجو أن يحافظ على خطواته القادمة، وطبعا لاننسي تحيه أحمد أمين الذي قدم رغم قصر الدور حاله إبداعية متميزة كمذيع متمرس لبرنامج مسابقات جماهيري يشبه من سيربح المليون”.

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