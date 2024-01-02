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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدا.. طرح مسلسل "حالة خاصة" على watch it

صدى البلد

تطرح منصة watch it غدًا، أولى حلقات مسلسل “حالة خاصة” بطولة الفنانة غادة عادل والفنان طه دسوقى.

مسلسل حالة خاصة من بطولة الفنان طه دسوقي، غادة عادل،  حسن أبو الروس، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.

طه دسوقى ينتهى من تصوير مسلسل “حالة خاصة”

انتهى الفنان طه دسوقي منذ أيام قليلة من تصوير مشاهد مسلسل “حالة خاصة” بالتعاون مع الفنانة غادة عادل، والذي من المقرر أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة عبر منصة watch it الرقمية.

وأعلن دسوقي عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن الانتهاء من تصوير مسلسل “حالة خاصة”، قائلا: «تمت بحمد الله، فركش مسلسل "حالة خاصة"، إخراج عبد العزيز النجار، كتابة مهاب طارق، وهيتعرض قريب جدا على «watchit»، يارب يعجبكوا».

وشارك طه دسوقي مؤخرا فى الندوة التثقيفية التى أقامتها القوات المسحلة احتفالا بمرور  خمسين عاما على حرب أكتوبر.

ووجه طه دسوقي التحية لصناع فيلم «خمسون عامًا عبور.. إنقاذ.. إنجاز»، الذي ساهم في تخليد وتوثيق ذكرى نصر أكتوبر العظيم، وهو النصر الأهم والأغلى بتاريخ مصر.

أحدث أعمال طه دسوقي 

ويعرض لطه دسوقي حاليا فيلم “فوي فوي فوي” بمشاركة النجم محمد فراج وبيومي فؤاد وبسنت شوقي.

watch it الرقمية الفنانة غادة عادل الفنان طه الدسوقي حسن أبو الروس حالة خاصة مسلسل حالة خاصة

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