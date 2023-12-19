طرح البوسترات الرسمية لمسلسل حالة خاصة |شاهد

طرحت الصفحة الرسمية لمنصة watch it على موقع إنستجرام ، البوسترات الأولى لمسلسل “حالة خاصة” ، من بطولة غادة عادل وطه الدسوقي والذى من المقرر عرضه قريبًا.

ومسلسل حالة خاصة من بطولة الفنان طه الدسوقي، غادة عادل، حسن أبو الروس، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.

وكان آخر أعمال غادة عادل هو فيلم مرعي البريمو من بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

كما شاركت غادة عادل في بطولة فيلم «البطة الصفرا» من بطولة محمد عبد الرحمن، ، ومحمود حافظ، وصلاح عبدالله، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وعمرو رمزى، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.