الجمارك: 450 مليون دولار تحويلات مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج

خلال اجتماع لجنة الموازنة بالنواب..

أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن قيمة التحويلات المقبولة في المرحلة الأولى من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج بلغت 450 مليون دولار.

وقال "غتورى"، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الخيمس، أنه من المتوقع أن تصل إلى مليار دولار في نهاية الفترة المحددة للقانون.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن أوامر الدفع آخر شهرين بلغت 305 ملايين دولار، بإجمالى تحويلات 106 ملايين دولار، والموافقات الاستيرادية بلغت 138 ألفا، ولهذا من المتوقع زيادة الحصيلة المتوقعة للمبادرة.