عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجوم أفلام رأس السنة ونور النبوي في «سبوت لايت» مع شيرين سليمان

نور النبوي
نور النبوي

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها “سبوت لايت” المذاع على شاشة “صدى البلد”؛ النجم الشاب نور النبوي الذي يكشف تفاصيل خاصة عن فيلمه الجديد “الحريفة”، الذي يشارك في بطولته مع الكابتن أحمد حسام ميدو وبيومي فؤاد وخالد الذهبي، ابن الفنانة أصالة، وعدد كبير من النجوم الشباب.

ويتحدث أيضا عن مشاركته في مسلسل “امبراطورية ميم”، كما يتحدث عن حياته الشخصية وهوايته المفضلة وعلاقته بوالده الفنان خالد النبوي.

وتتضمن الحلقة لقاءات مع الفنان أحمد العوضي وأبطال فيلمه الجديد “الإسكندراني” الذي يعود من خلاله المخرج خالد يوسف إل  السينما بعد غياب استمر لسنوات طويلة.

كما تتضمن لقاءات خاصة مع النجم خالد الصاوي وأبطال فيلم “ليه تعيشها لوحدك” الذي تم طرحه مؤخرا في دور السينما.

كما أن هناك لقاءات مع النجم محمد ثروت وصناع الفيلم الكوميدي “كارت شحن”.

برنامج “سبوت لايت” تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، ويذاع أسبوعيا على شاشة “صدى البلد” يوم الجمعة الساعة الحادية عشرة مساءً.
 

نور النبوي سبوت لايت شيرين سليمان خالد يوسف الفيلم الكوميدي كارت شحن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

ترشيحاتنا

للمطلقات.. 5 آلاف جنيه غرامة للزوج المتهرب من النفقة وحالة واحدة لعدم التنفيذ

مشروعات اقتصادية وتمكين للمرأة.. الأسرة المصرية أولوية الحكومة في 2024

الصحة: تقديم الخدمات العلاجية بمستشفيات الأمراض الصدرية لـ2.7 مليون مواطن خلال 2023

رئيس لجنة الطوارئ برفح الفلسطينية: أكثر من مليون نازح خرجوا من غزة

الأمم المتحدة تعلق على التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة

البنك المركزي: تراجع الاستثمارات بأذون الخزانة لـ4.8 تريليون جنيه في أغسطس 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الهواء.. الذباب يتسبب في ورطة لـ مذيع كويتي

ظهور صادم لـ عمرو سعد عبر إنستجرام .. شاهد

فنانة بولندية تبيع رسومات من صنع «الكلاب الآلية» بهذا المبلغ| شاهد

وصلة رقص لابنة عمرو دياب برفقة صديقاتها |شاهد

فيديو

لا يصدق.. مقطع فيديو للرئيس الأوكراني يقلب مواقع التواصل

فيديو لا يصدق.. لحظات تحبس الأنفاس لانقلاب طائرة لكرة نار ثم رماداً

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ