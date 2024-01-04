نجوم أفلام رأس السنة ونور النبوي في «سبوت لايت» مع شيرين سليمان

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها “سبوت لايت” المذاع على شاشة “صدى البلد”؛ النجم الشاب نور النبوي الذي يكشف تفاصيل خاصة عن فيلمه الجديد “الحريفة”، الذي يشارك في بطولته مع الكابتن أحمد حسام ميدو وبيومي فؤاد وخالد الذهبي، ابن الفنانة أصالة، وعدد كبير من النجوم الشباب.

ويتحدث أيضا عن مشاركته في مسلسل “امبراطورية ميم”، كما يتحدث عن حياته الشخصية وهوايته المفضلة وعلاقته بوالده الفنان خالد النبوي.

وتتضمن الحلقة لقاءات مع الفنان أحمد العوضي وأبطال فيلمه الجديد “الإسكندراني” الذي يعود من خلاله المخرج خالد يوسف إل السينما بعد غياب استمر لسنوات طويلة.

كما تتضمن لقاءات خاصة مع النجم خالد الصاوي وأبطال فيلم “ليه تعيشها لوحدك” الذي تم طرحه مؤخرا في دور السينما.

كما أن هناك لقاءات مع النجم محمد ثروت وصناع الفيلم الكوميدي “كارت شحن”.

برنامج “سبوت لايت” تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، ويذاع أسبوعيا على شاشة “صدى البلد” يوم الجمعة الساعة الحادية عشرة مساءً.

