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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صناع فيلم "الحريفة" ضيوف "معكم منى الشاذلي" .. اليوم

صدى البلد

يحلّ أبطال وصناع فيلم "الحريفة" ضيوفاً على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة اليوم، الخميس، من برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة ON.

ويظهر فى الحلقة نجوم الفيلم: نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، والكابتن أحمد حسام ميدو، بالاضافة إلى المنتج طارق الجنايني، والسيناريست إياد صالح ومخرج الفيلم رؤوف السيد.

ويتحدث أبطال وصناع "الحريفة" عن كواليس العمل، وأبرز التحديات التى واجههتهم خلال تصوير الفيلم.

وفي جو من البهجة والمرح يخوض أبطال الحريفة مجموعة من الألعاب والمسابقات التي حازت على تفاعل جمهور البرنامج داخل الاستوديو.

ويتحدث الكابتن أحمد حسام ميدو عن تجربته الأولى فى التمثيل، وكيف استعد لأداء دور "أستاذ شلش" ضمن أحداث الفيلم.

كما يكشف أبطال الفيلم أسراراً عن كواليس الفيلم ومواقف طريفة جمعتهم، كما تتضمن الحلقة ألعاباً وتحديات بين الضيوف.

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.
 

احمد حسام ميدو الإعلامية منى الشاذلي المنتج طارق الجنايني منى الشاذلى فيلم الحريفة طارق الجنايني

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