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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع فرجاني ساسي.. تفاصيل

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تفاصيل جديدة في ازمة اللاعب فرجاني ساسي مع الزمالك. 

وكتب عبر فيسبوك: "فرجاني ساسي يرحب بالحل الودي مع الزمالك بعد حصوله على حكم نهائي بقيمة ٧٠٠ ألف يورو". 

وكان قد كشف مهند عون، وكيل أعمال فرجاني ساسي، عن تفاصيل الغرامة المفروضة على نادي الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة للاعب التونسي. 

وأوضح عون أن الحكم النهائي الذي صدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لا تبلغ قيمته 900 ألف دولار كما تردد، بل يبلغ 700 ألف دولار. 

وأكد أنهم سيتخذون الخطوات اللازمة للحصول على حقوقهم، مؤكدًا عدم وجود تواصل من جانب الزمالك حتى اللحظة، وأشار إلى أن الأمور متروكة للفيفا.

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تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع فرجاني ساسي.. تفاصيل


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