125 شهيدا و318 مصابا..قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب 13 مج.زرة في حق الفلسطينيين

أعلنت وزارة الصحة غزة ، اليوم الخميس، عن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 مجزرة في حق العائلات راح ضحيتها 125 شهيدا و318 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأفادت الصحة في غزة بارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني إلى 22.438 شهيدا و57.614 مصابا.

وفي نفس السياق، قال رئيس لجنة الطوارئ بـ رفح الفلسطينية اكتور مروان الهمص، اليوم الخميس، إنه وصل إلى رفح أكثر من مليون نازح من أهالي قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك عجزًا في الخدمات الصحية والإنسانية في المدينة.

وأضاف رئيس لجنة الطوارئ بـ رفح: "نوجّه نداء استغاثة ونطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات وإجلاء الجرحى والمصابين للعلاج بالخارج".

كما طالب الهمص برفع عدد شاحنات المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح إلى قطاع غزة إلى أكثر من 500 يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الطوارئ بـ رفح: "نحن بحاجة إلى 50 ألف خيمة بشكل عاجل لإيواء أهلنا النازحين إلى رفح".