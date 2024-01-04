وزير النقل يترأس فعاليات منح تشغيل وصيانة محطات الركاب السياحية بالبحر الأحمر

انطلق منذ قليل مؤتمر فعاليات التوقيع بالأحرف الأولي لعقد منح التزام تطوير وادارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحيه ، وذلك بمقر وزارة النقل في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويشهد التوقيع برئاسة الفريق كامل الوزير وزير النقل ،بين جهتي الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر و مجموعة موانئ أبوظبي لمحطات الركاب السياحية بموانئ الغردقة و سفاجا وشرم الشيخ لتكون ضمن شبكة موانئ الدولية التي تديرها المجموعة في آسيا وأوروبا.

وذلك بحضور كل من الفريق كامل الوزير وزير النقل ، و رئيس وقيادات هيئة موانئ البحر الأحمر ، ورئيس وقيادات مجموعة موانئ أبوظبي.