بالزي النوبي وكوب حمص الشام.. الطفل بكار يجذب المارة بطور سيناء

يجذب الطفل امير عبد الحميد الذي اطلق عليه اهالي طور سيناء " بكار " المارة في شوارع طور سيناء بعربة تشبه جرار القطار ملونه وعليها صور بكار مثبت عليها قدرة حمص الشام السخن وقلل المياه واكياس الترمس .

بكار منذ قدومه من اسوان اطلق عليه الاهالي ذلك الاسم لانه يشبه شخصية بكار الكرتونيه .



يقول محمد عبد الحميد ان ابتكر سيارته من اجل ابنه الذي احبه اهالي طور سيناء منذ قدمنا من اسوان من اجل لقمة العيش وبدانا بكرتونة ترمس علي الشاطئ ثم عربة بعجلات تم تطويرها لتصبح علي شكل جرار قطار يجذب المواطنين بشكله وبحب المصريين لحمص الشام الذي. يشعرهم بالدفئ .

واضاف الطفل بكار إنه والده يهتم بتعليمه ويذهب للمدرسة في الصباح ويساعد والده بعد اليوم الدراسي واستذكار دروسه مشيرا إلي إنه يحب العمل مع والده في بيع الترمس وحمص الشام