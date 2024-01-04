دراسة لتحديد وتطوير الأنماط المعمارية والسكانية في مدن جنوب سيناء

شهد اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عرض دراسة تطوير الأنماط المعمارية والسكانية لمحافظة جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، في حضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندرانى سكرتير عام المحافظة وقام بتقديم العرض اللواء مهندس بدر حسني - وكيل وزارة الإسكان .

واشتملت الدراسة، على تحديد الأنماط المعمارية الموجودة في المحافظة لكل مدينة، وأسلوب تطويرها وإدخال نماذج معمارية جديدة بمدن المحافظة تحقق المؤشرات السكانية المستدامة والخضراء وتتماشى مع القيم المجتمعية الموجودة.

ومن ناحية أخري، صدق اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أمس على أول عقد إسكان مؤمن للشهر بطريق الإيداع وفقا لقانون الشهر العقارى رقم 9 لسنة 2022.

ويأتي ذلك خلال عرض علي عمارة مدير الشئون القانونية بالمحافظة بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ فى ظل توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وميكنة المستندات.

ومن ناحية أخرى، ترأس اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الجلسة رقم (1) لسنة 2024 لمجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي للمحافظة، والتي عقدت بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، بحضوراعضاء مجلس ادارة الصندوق، ورؤساء المدن المعنيين

وخلال الجلسة صدق محافظ جنوب سيناء علي محضر الجلسة السابقة، وتم عرض الموقف المالي للصندوق، وكذا عرض موقف متحصلات بنك التعمير والاسكان لمشروع الإسكان الجديد لعدد 6004 وحدة سكنية.

كما تم عرض الموقف التنفيذي الخاص باستكمال إنشاء عدد (5 ) عمارات بعدد 60 وحدة سكنية بمدينة نويبع.

كما تم خلال الجلسة استعراض نتائج اجتماع لجنة اللوائح المشكلة بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 145 لسنة 2005 لمناقشة اعتماد لائحة صندوق الإسكان الاقتصادي

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