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رئيس التحرير
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حوادث

وزير الداخلية بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس: الكنيسة تعلي قيم التسامح والإخاء

صدى البلد

قام اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية بزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.


و أعرب الوزير عن أصدق تهانيه وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، مؤكداً على أن تلك المناسبة نستلهم منها مشاعر السلام والمحبة، كما أشاد الوزير بالدور الوطنى المُشرف للكنيسة المصرية والذى ظل على مدار العصور مثالاً يحتذى به فى إعلاء قيم التسامح والإخاء بين كافة أبناء الوطن ، وأنها كانت دائماً فى مقدمة الصفوف للمحافظة على وحدة النسيج الوطنى.


من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة فى مواجهة التحديات، مؤكداً على تكاتف ومساندة أبناء الشعب لأجهزته الأمنية فى أداء مهامها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بكافة ربوع الوطن.

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إعلاء قيم التسامح الاحتفال بعيد الميلاد المجيد البابا تواضروس الكاتدرائية بالعباسية بابا الإسكندرية

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