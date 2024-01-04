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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

مكتبات جامعة الأزهر تصدر دليلا للبريد الإلكتروني للكليات

دليل جامعة الأزهر
دليل جامعة الأزهر

أكد محمد فاروق السيد، مدير إدارة التوثيق والمكتبات، حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على التحول الرقمي وتنفيذ رؤية مصر2030م.

إدارة التوثيق والمكتبات بجامعة الأزهر تصدر دليلًا للبريد الإلكتروني لكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم  

 وفي إطار حرص إدارة التوثيق والمكتبات بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي علي توثيق جميع الأنشطة والمجالات بالجامعة أصدرت إدارة التوثيق دليلًا للبريد الإلكتروني للجامعة، متضمنًا البريد الإلكتروني لقيادات الجامعة ومكاتبها الرئيسة وكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم بنين وبنات بحري وقلبي؛ دعمًا للعملية التعلمية، وتحقيقًا لأغراض البحث العلمي بالجامعة.

وأوضح محمد فاروق أن الإدارة قامت بإعداد الدليل تحت إشراف محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، وأشرف علي، الأمين العام المساعد للجامعة، والمهندسة مني ماهر، مدير عام إدارة نظم المعلومات بالجامعة مدير إدارة التوثيق والمكتبات، مشيرًا إلى أنه شارك في إعداد الدليل كل من:-
1-نهلة محمود ياسين.
2- حسين شوقي عبد الحليم.
3- جمال الشناوي.

أعد وتصميم الدليل وإخراجه بصورته النهائية أحمد فتحي عبد العظيم، أخصائي حاسب آلي أول، مضيفًا أن إدارة التوثيق والمكتبات بصدد الانتهاء من إعداد دليل للمستشفيات بالجامعة، متضمنًا تعريفا بالمستشفيات وأقسامها وأدورها الفعالة في علاج المرضى، وبيان دور جامعة الأزهر الريادي في خدمة المجتمع وعلاج المرضى الفقراء.

رئيس جامعة الأزهر يتابع امتحانات التخلف والفصل الدراسي الأول بكليات القاهرة والأقاليم

الأزهر محمد فاروق السيد إدارة التوثيق والمكتبات الدكتور أحمد الطيب التحول الرقمي

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