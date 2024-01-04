رئيس جامعة الأزهر يتابع امتحانات التخلف والفصل الدراسي الأول بكليات القاهرة والأقاليم

تابع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الامتحانات التي تجري في كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم (عملي- تخلفات).

رئيس جامعة الأزهر يتابع امتحانات التخلف والفصل الدراسي الأول

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن هناك غرفة عمليات تتابع أعمال لجان الامتحانات بعضوية نواب رئيس الجامعة كل في موقعه، إضافة إلى عمداء الكليات.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لسير لجان الامتحانات؛ كوجود أستاذ المادة، وضرورة الإشراف الطبي على مدار اليوم، إضافة إلى التأكيد على الالتزام بمواعيد الامتحان من قبل الطلاب، وعدم اصطحاب أجهزة المحمول خلال أداء الامتحان، لافتًا إلى أن أي طالب يرتكب عملًا يؤدي إلى الإخلال بضوابط الامتحانات يعرض نفسه للمساءلة.



ودعا رئيس الجامعة بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب والطالبات في امتحانات الفصل الدراسي الأول، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحان التخلفات ويتابع اختبارات الترقية للوعاظ بكلية أصول الدين بالقاهرة

في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة والتعاون بين جميع قطاعات الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ قام فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بجولة تفقدية لكلية أصول الدين بالقاهرة، تضمنت الجولة متابعة لجان اختبارات التخلفات بمختلف الفرق الدراسية بكلية اصول الدين، إضافة إلى متابعة لجان امتحانات الترقية للوعاظ والتي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية بمقر كلية أصول الدين، بجانب ذلك تابع رئيس الجامعة والوفد المرافق له أعمال التجديد التي تجري داخل كلية أصول الدين بالقاهرة.

وأشاد رئيس الجامعة بجاهزية وانضباط الامتحانات داخل لجان التخلفات ولجان الوعاظ.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمود حسين، عميد الكلية، والدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور جميل إبراهيم، وكيل كلية أصول الدين لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عبد الغفار، مدير وحدة الجودة بالكلية، والدكتور محمد حسن سبتان، رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بالكلية.