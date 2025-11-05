بمواصفات رائدة.. أوبو تعلن عن خدمات حصرية لسلسلة هواتفها الجديدة

أطلقت شركة Oppo هاتفي Find X9 و Find X9 Pro في الصين منتصف أكتوبر، ثم عالميًا مع نهاية الشهر. والآن، تُعلن الشركة أن مُشتري هواتف سلسلة Find X9 سيحصلون على دعم فني مُخصص وحصري وخدمة ذات أولوية في مراكز خدمة Oppo في الأسواق العالمية.

أوبو فايند X9 5G

وتتوفر كلتا الخدمتين في دول ومناطق مختارة، بما في ذلك إندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، وسنغافورة، والفلبين، وفيتنام، والمكسيك.

سيُقدّم الدعم الفني عبر منصات إلكترونية مثل واتساب، ولاين، وزالو، التي يُمكنك استخدامها للوصول إلى استشارات فورية حول المنتجات والخدمات من قِبل موظفي الخدمة المُخصّصين.

هواتف أوبو

ووعدت شركة Oppo بتقديم دعم فردي مخصص إذا قمت بشراء هاتف Find X9 أو Find X9 Pro

ويمكن للمشترين التواصل مباشرةً مع مهندسي Oppo للحصول على ملاحظاتهم، مع ضمان الرد والحل خلال اثنتي عشرة ساعة.

كما يمكنهم المساعدة في تحديد مواعيد مراكز الخدمة أو ترتيب خدمات الاستلام والتوصيل المريحة، بالإضافة إلى ذلك، يدعمون المستخدمين يوميًا من خلال "مشاركة معلومات مفيدة بشكل استباقي، مثل جداول أحدث ترقيات النظام، وإشعارات التحديثات والميزات الجديدة، ونصائح عملية، وعروض خاصة".

من جانبها تسعى أوبو إلى إحداث ثورة في التصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية. ويُشاع أن Find X9 Pro سيأتي بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Sony LYT-828، وكاميرا تقريب بيريسكوب استثنائية بدقة 200 ميجابكسل بمستشعر Samsung ISOCELL JN5، مع دعم تقريب بصري ثلاثي (x3).

كما تدعم الكاميرات تقنيات متقدمة مثل التثبيت البصري (OIS) ومعايرة ألوان Hasselblad.

أما البطارية، ستكون بسعة كبيرة تبلغ 7550 مللي أمبير في طراز Pro، مع دعم الشحن السلكي السريع بقوة 80 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، مما يضمن أداءً لا مثيل له.