تفاصيل مثيرة بشأن استهداف مقر الحشد الشعبي بالعراق

كشف مصدر عسكري عراقي يوم الخميس، موقع انطلاق الطائرة التي استهدفت مقرا للحشد الشعبي ببغداد.

وقال المصدر بحسب وسائل إعلام عراقية إن الترجيحات الأولية بحسب التحقيقات تشير الى ان الطائرة المسيرة التي قصفت مقر الحشد الشعبي في بغداد انطلقت من قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار".

واوضح المصدر؛ أن المسيرة كانت تحمل صواريخ موجهة وذكية جدا وحتى الساعة لم يعرف نوعها بشكل دقيق"، لافتا إلى أن "التحقيقات مستمرة".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد عملية اغتيال لنائب قائد عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي والقيادي في حركة "النجباء" طالب السعيدي "أبو تقوى"، بضربة جوية أمريكية في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد.

