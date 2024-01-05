خلي بالك.. ظهور ألوان غريبة بالبيض تمنعك من تناوله

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن ظهور ألوان غريبة في بياض وصفار البيض



وقالت سماح في منشورها ان أسباب ظهور هذه الالوان إما سوء مكان بمعني وجود تلوث ووجود حشرات وقوارض مع سوء تهوية وسوء فرشة أو استخدام اعلاف بعضها رديء وفقير بالعناصر الهامة او وجود تعفن فطري وبالتالي سموم فطرية او استخدام اضافات أعلاف بنسب غير متزنة مثل الخمائر او الأملاح او الصبغات



كما أضافت ممكن خطأ عملية السلق التخزين الغسيل ثم التخزين وهذا خطأ والصح غسيل قبل الاستعمال ولكن يجب عليك الإنتباه من عدة أشياء وهي

1_أحذر البيض المكسور .لسهوله وصول الميكروبات له وخصوصا الsalmonella.

٢_ احذر غسل البيضه ثم تقوم بتخزينها ويكتفي بمسحها فقط. لأن الغسيل يقضي علي الطبقه التي تحمي القشره لأن القشره مساميه.

3_ممنوع منعا باتا نقع البيض ثم تخزينه.

4_إذا كان البيض يتشقق بسهوله وتنكسر القشره دل ذلك علي رداءه البيضه وبيكون فرز تالت وسيئ.

5_(البيض المجعد) يكون درجه ثانيه وذلك بسبب سيوله البياض(egg white) مما يشكل صعوبه علي الجهاز التناسلي في تكوين ونمو القشره.

6_(الصفار ) اللون الأصفر أو البرتقالي لاشي فيه ويرجع إلي زياده نسبه الكاروتين وجودته سليمه.

7_(الصفار السايب)أو تسطيح الصفار وذلك بسبب سوء التخزين. وقد يتعرض للتلف.

8_(بيض بصفارين) يحدث ذلك في الاشهر الاولي لقطعان الدواجن البياض وهو آمن وغير مهرمن.

9_البيض الأبيض والأحمر يرجع الاختيار لذوق المستهلك وكلاهما سليم ولا شي فيهم. بيض مزارع يرجع الاختلاف الي اختلاف السلالات والاعلاف ونظم التربية

10_وجود نقطه دم في البيض. لايعني أي ضرر ويرجع ذلك لتمزق بعض الشعيرات الدمويه داخل المبيض

11_وجود نقطه بيضاء (egg chalazae)لا شي فيها وغير مضره.دليل علي طزاجتها

12_احذر أكل البيض النىئ لاحتماليه الاصابه بالسالمونيلا.وكذلك وجود ماده الافيدين التي تمنع امتصاص الBiotin وممكن تسمم غذائي

13_إذا كان لون البياض أسود أو أخضر فإن البيضه فاسده لا تؤكل

14_إذا قمت بسلق البيضه ورأيت الصفار لونه أخضر ألي حد ما فإن ذلك يدل علي وجود عنصر الحديد في الماء أو زياده وقت السلق ع النار. مع الارتباط بالكبريت بالبيضه ينتج كبريت الحديدوز لونه اخضر

15_اختبارات الكشف علي البيض.

A_اختبار الطفو والتعويم.إذا طفي البيضه دل ذلك علي فسادها وإذا غاصت للاسفل فيدل علي انها طازجه.

B_اختبار الخض.وذلك بخضها وسماع الصوت

الداخلي.لو فيه صوت واضح دل ذلك ع فسادها.

C_اختبار الشم .اكسر البيضه وشمها .فلو كانت هناك رائحه الكبريت دل ذلك ع فسادها.

D_اختبار الضوء. وذلك بتسليط الضوء عليها في مكان مظلم ورؤيه محتوياتها . اذا كانت مليئه بالهواء دل ذلك ع فسادها.

16_احذر خروج البيض من الثلاجه ثم وجوده فتره خارجها طويله فإن البيضه تتعرق ويدخل الماء اليها وتتلف.

17_الصلاحيه شهر داخل الثلاجه . و21 يوم خارج الثلاجه في درجه حراره 15..البيض المسلوق3 ايام داخل الثلاجه

18_ تستغرق الدجاجه من 24 ال 26 ساعه لانتاج بيضه واحده

18_البيض الطازج .لون البياض . ابيض شفاف او أبيض غائم. عدا الشفاف المائء هو بيض بطريق

19_ استفاده الانسان من بروتين البيضه (Albumin)يكون كامل . علي عكس اللحوم الحمراء مثلا.

20_يفضل تخزينه بعلبه بغطاء

