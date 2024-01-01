مقرمشات بياكلها الناس.. حقيقة إعلان مثير على فيسبوك عن علف حيواني

أثار اعلان لعلف الحيوانات جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا وذلك بعد أن بدا الإعلان انه عن مقرمشات.

وكانت هذه المقرمشات انتشرت بشكل كبير الفترة الأخيرة ويعشقها الكثير ولذلك أثار الإعلان جدلا كبيرا لأنها ليست خاصة بالحيوانات ويتناولها الجميع.

وردت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها عن الاعلان المتداول وقالت "عادي جدا هناك بعض أصحاب المزارع خصوصا مزارع الحلاب يتفقوا مع بعض المصانع الخاصة بإنتاج المقرمشات او البسكويت وبعض أنواع الشيكولاتات الفرزة التانية أو المنتجات التي يوجد فيها عيوب مثل كسر في المنتج او لخبطة العجين او القطع التي بها عيوب أثناء التشكيل

ويتم اضافتها علي اعلاف الحيوانات كنوع من المكملات الهامة

طبعا لأنها بتحتوي علي العديد من انواع الدقيق والسكر واللبن وهي اشياء تعتبر فاتح شهية وتعطي طاقة للحيوان وتزيد الإنتاج من اللبن.



في الدول الأوروبية يضعون موسيقي ويضيفوا انواع من الشيكولاتات للعلف حتي يزيد الإنتاج.

