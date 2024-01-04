عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جون كيربي: روسيا هاجمت أوكرانيا بصواريخ كوريا الشمالية

الناطق باسم مجلس
الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي

أكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الخميس، أن روسيا هاجمت مناطق أوكرانية باستخدام أسلحة من كوريا الشمالية.

أوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن روسيا استخدمت خلال هجماتها الصاروخية الأخيرة على أوكرانيا، العديد من الصواريخ الباليستية التي تلقتها من كوريا الشمالية للتحايل على القيود الدولية.

وأشار كيربي إلى أنه "بينما تواصل روسيا شن هذه الهجمات الوحشية، فإن لدى الولايات المتحدة معلومات جديدة تود مشاركتها: حول الدعم الذي تتلقاه روسيا من دول ثالثة"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

ونوه المسئول الأمريكي إلى أن إحدى هذه الدول هي كوريا الشمالية، ووفقا للمعلومات التي تلقتها المخابرات الأمريكية، فقد زودت كوريا الشمالية روسيا مؤخرا بقاذفات صواريخ باليستية والعديد من الصواريخ الباليستية.

وتابع كيربي: "في 30 ديسمبر 2023، أطلقت القوات الروسية واحدا على الأقل من هذه الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية على أوكرانيا ويبدو أن هذا الصاروخ سقط في حقل مفتوح في منطقة زابوروجي".

وأضاف أيضًا أنه في 2 يناير، أطلقت روسيا عدة صواريخ باليستية كورية شمالية على أوكرانيا، بما في ذلك كجزء من هجومها الجوي خلال الليل وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تقوم بتقييم آثار هذه الصواريخ الإضافية.

وفي هذا السياق، عرض كيربي رسما بيانيا يوضح المنطقة التي أطلقت منها روسيا الصواريخ الباليستية التي زودتها بها كوريا الشمالية في هذين التاريخين، ووفقا له، تتوقع الولايات المتحدة أن تستخدم القوات الروسية صواريخ كورية شمالية إضافية، قادرة على الوصول إلى مدى يصل إلى حوالي 900 كيلومتر.

وقال كيربي إنه في مقابل دعمها، تسعى بيونج يانج للحصول على مساعدة عسكرية من روسيا، بما في ذلك الطائرات المقاتلة وصواريخ أرض جو والمركبات المدرعة ومعدات أو مواد إنتاج الصواريخ الباليستية وغيرها من التقنيات المتقدمة ويعتقد أن هذا سيكون له تعقيدات أمنية مقلقة لشبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

جون كيربي روسيا هاجمت أوكرانيا صواريخ كورية شمالية مجلس الأمن القومي الأمريكي الصواريخ الباليستية كوريا الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

حسم الأمر.. شوبير: بيراميدز يخطف لاعب الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

ترشيحاتنا

وزير دفاع الاحتلال يحدد خطة ما بعد الحرب.. ويؤكد: حماس لن تحكم غزة

لبدء تنفيذ مشروع مترو أبوقير.. بيان عاجل من النقل لسكان الإسكندرية

نجم الزمالك: فيريرا ضربني بالقلم لهذا السبب

حميدتي يتسبب في استدعاء سفير السودان بكينيا.. تفاصيل

قرار جديد ضد جماعة الإخوان الإرهابية

بواسطة مسيرة.. استهداف قاعدة أمريكية في مخيم الركبان بسوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأسف .. منشور جديد من هاني النظر بسبب إصابته بالسرطان

فستان جلد.. لاميتا فرنجية تستعرض إنوثتها من أمام سيارتها

بتوب قصير وبنطلون ضيق.. إلهام شاهين تكشف سر رشاقتها بإطلالة مثيرة

بربع كيلو سميد.. طريقة عمل المدلعة بأقل التكاليف

فيديو

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ