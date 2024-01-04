الأنبا بيجول: عيد الميلاد المجيد قاصر على الصلاة فقط تضامنا مع غزة

أكد الأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير المحرق، أنه خلال إحتفالات هذا العام، سيتم مراعاه ما يعانيه سكان قطاع غزة، مشيرا إلى أن الإحتفالات هذا العام ستكون قاصرة على الصلاة فقط.

وقال الأنبا بيجول، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن البابا تواضروس الثاني زار الدير خلال عام 2013، مؤكدا أن الزيارة كانت تاريخية، مؤكدا ان البابا تواضروس كان مفترض أن يزور الدير العام الماضي، ولكنه ننتظر أن يزور الدير قريبا.

يواكب العمليات الحياتية

وتابع أسقف ورئيس الدير المحرق، أن الرهبنة في جوهرها ومبدأها واحد، إلا أن هناك عوامل تطويرية، مؤكدا أن الراهب يواكب العمليات الحياتية في ظل تطور العصر.

