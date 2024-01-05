عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

داليا مصطفى تسحر القلوب بإطلالة مميزة.. شاهد

داليا مصطفي
داليا مصطفي

خطفت الفنانة داليا مصطفي، أنظار متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت داليا مصطفي بإطلالة أنثوية لافتة ، حيث ارتدت لوك كاجوال وارتدت توب بالون الأبيض مع مني جيب مخطط بألوان الرمادي ما عكس أنوثتها وأبرز رشاقة قوامها الممشوق، واعتمدت مكياج صاخب أبرز جمال ملامحها.

جدير بالذكر أن الفنانة داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه واعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.


 


أحداث مسلسل علاقة مشروعة 
 وجسدت خلال الأحداث دور زوجة الفنان ياسر جلال، وهو زوج لديه اهتمام بالمسؤولية تجاه منزله، بالإضافة لامتلاكه حس رومانسي مرهف المشاعر، ولديها من النجم ياسر جلال أولاد، ولكن أثناء تربيتهم وتقدمهم في المراحل العمرية، يتعرضون إلى أزمات كبرى تتدور حولها أغلبية تفاصيل العمل، وجسدت الفنانة مي عمر دور صديقتها المقربة.

الفنانة داليا مصطفى الفنان ياسر جلال الفنانة مى عمر شهر رمضان علاقة مشروعة في شهر رمضان ياسر جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع مخزون سد النهضة.. خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس

مفاجأة غير سعيدة تنتظر ايتن عامر بعد تعديها علي زوجها

مفاجأة وزارة النقل المصريين .. مترو جديد في هذه المنطقة

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

ضربات موجعة ومفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

ترشيحاتنا

5 حوافز يمنحها القانون لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

بوريل يغادر إلى لبنان لمحاولة تهدئة التوترات بين إسرائيل وحزب الله

سعر أرخص سيارة تقدمها جاك بالسوق المصري

تحليل مخدرات وموافقة أمنية لاختيار رؤساء ووكلاء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

إمام عاشور يعاني من إصابة ومشاركته مع المنتخب ليست مؤكدة .. تفاصيل

احترس.. خطأ شائع عند إدراك الإمام في الصلاة يبطلها ويجب اعادتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميرهان حسين بإطلالات ملفتة وجريئة في صيف 2023

بدون بيض.. طريقة عمل الغريبة في البيت

نشرة المرأة والصحة| هنا الزاهد بفستان ملفت خلال الاحتفال بعيد ميلادها.. ظهور ألوان غريبة بالبيض تمنعك من تناوله

هنا الزاهد بفستان ملفت خلال الاحتفال بعيد ميلادها|شاهد

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة وقوع زازال .. لن تتوقع أين

أحمد العوضي: اجتهدت عشان "الإسكندراني" وكانت فرصة إني أقدم أول بطولة ليا

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ