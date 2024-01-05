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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سحب 3 أفلام من السينمات لضعف إيراداتها اليومية| تعرف عليها

بلوموندو
بلوموندو

يشهد موسم السينما الحالي منافسة قوية بين عدد كبير من الأفلام، وتحديدا أفلام رأس السنة التى تم طرحها بداية من شهر يناير وهو ما أضعف إيرادات أفلام 2023، المشاركة حتى الآن فى المنافسة، ليقرر الموزعون سحبها من السينمات وإعطاء الفرصة للأفلام الجديدة.
 

فيلم فوي فوي فوي


ومن بين هذه الأفلام التى يتم رفعها من السينمات فيلم فوي فوي فوي والذى وصلت إيراداته اليومية إلى 15 ألف جنيه فقط.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. 

تدور الأحداث في عام 2013 في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية؛  حيث يحلم حسن بالفرار وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

 

فيلم بلوموندو

وأيضا من الافلام التى يتم رفعها لإتاحة الفرصة للأفلام الجديدة فيلم بلوموندو لحسن الرداد، وذلك بعد تزيله قائمة الإيرادات اليومية بمبلغ 4 الاف جنيه.

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرون من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

 

العميل صفر 

والفيلم الثالث والأخير الذى يتم رفعه من السينمات ابتداء من الأسبوع الجديد فيلم العميل صفر بعد منافسة قوية داخل السينمات لأكثر من 20 أسبوعا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم فوى فوى فوى فيلم بلوموندو العميل صفر

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