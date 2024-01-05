بفستان أبيض.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بجمالها

حرصت الفنانة هاجر أحمد، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وتألقت هاجر أحمد في الصورة بإطلالة جريئة مرتدية فستان باللون الأبيض طويل، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللونالأحمر في الشفاه، نالت إعجاب متابعيها.





فيلم بلموندو

وتشارك الفنانة هاجر أحمد في بطولة فيلم «بلموندو»، امام حسن الرداد، محمود حافظ، وإنجي وجدان، وسماءإبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد بموسم عيد الأضحى كان فيلم «عمهم»، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسينالمنياوي، بطولة محمد إمام، وكل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وآيتن عامر.