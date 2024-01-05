هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

أثارت فساتين الفنانات بحفلات رأس السنة على السوشيال ميديا جدلا كبيرا وذلك بسبب أسعارها الخرافية والتصميمات المتكررة .

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ولكن آخر ما أثير من الجدل هو انتشار تصميمات الفساتين على عارضات أزياء بطرق مختلفة عن النجمات بالحفلات .

وكانت أبرز الفساتين للفنانة انغام وذلك أثناء ظهورها بحفل نجمات العرب بالرياض .

حيث ارتدت أنغام أكثر من فستان بتصميمات مختلفة

كما تألقت هيفاء وهبي في بيروت ليلة رأس السنة بفستان احمر لامع وتاج علي رأسها أشعلت السوشيال ميديا ولكن بعد ظهور عارضة أزياء ارتدت فستانها أصبحت المنافسة قوية