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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عملية فى شبكية العين.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري

صدى البلد

صرح الفنان ماجد المصرى بأنه تعرض لقطع فى شبكية العين، وهو ما دفعه لاكمال علاجه في دبي، موضحا أنه أصبح في حالة صحية أفضل بعد إجراء العملية الجراحية.

شاهد الفيديو:

ويعد القطع في شبكية العين حالة طارئة تتحرك فيها طبقة رقيقة من الأنسجة في الجزء الخلفي من العين بعيدًا عن وضعها الطبيعي، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

ويتضمن القطع في شبكية العين انفصال خلايا الشبكية عن طبقة الأوعية الدموية التي تغذي العين بالأكسجين والعناصر الغذائية. وكلما تُرك انفصال الشبكية دون علاج لمدة أطول، زاد خطر فقدان البصر الدائم في العين المصابة.

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عملية فى شبكية العين.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري

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