مبالغ مالية ضخمة.. إعلامي يقدم فلوس بالملايين وسيارات فارهة للمواطنين

تداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تيك توك، فيديوهات لإعلامي يقوم بتوزيع هدايا فارهة للمواطنين خاصة الأسر والمتزوجين حديثا، الأمر الذي أثار حالة من الجدل.

شاهد الفيديو:

وشملت هذه الهدايا مبالغ مالية ضخمة وصلت لمليون دينار عراقي، فضلا عن سيارات فارهة، حيث تسائل المتابعين عن حقيقة هذه الفيديوهات.. فما القصة؟

بالبحث عن هذه الفيديوهات، تبين أنها حقيقية وتعود إلى برنامج مسابقات عراقي يسمى "طباب خير" يقدمه الإعلامي العراقي عمر محمد، هو إعلامي شهير بالعراق.

البرنامج العراقي بدأ قبل عامين وبالتحديد ديسمبر 2021، حيث ينتمي إلى فئة البرامج الاجتماعية ويقوم على المسابقات والتحديات خاصة بين الأسر والأزواج والشباب العراقيين.

يقدم البرنامج الإعلامي عمر محمد، حيث تنوعت حلقات البرنامج لتشمل العديد من المسابقات والتحديات التي تقوم على الأسئلة المختلفة التي يوجهها مقدم البرنامج للضيوف أو المتسابقين المشاركين.