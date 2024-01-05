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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة سرقة ماكينات الرى من الأراضى الزراعية بالشرقية

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة .

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام (6 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" وإثنين منهم عميلان "سيئا النية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية مستخدمين سيارة ربع نقل ومتخذين من دائرة مركز شرطة فاقوس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ربع نقل " بدون لوحات معدنية " ، وبحوزتهم صندوق به معدات ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (6) وقائع بدائرة المركز وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لعملائهما "سيئا النية" المشار إليهما، وأرشدوا عن المسروقات (6 ماكينات رى) .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية أراضي الزراعية الامن العام العناصر الإجرامية المسروقات امن الشرقية

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