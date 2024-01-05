سقوط سيدة محكوم عليها بالحبس 14 سنة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر).. مطلوب التنفيذ عليها فى (11 حكم جزئى بتهم "تبديد" .. بإجمالى مدد حبس 14 سنة و11 شهر).

كما تم ضبط (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة).. مطلوب التنفيذ عليه بالحبس (60 سنة و4 أشهر وكفالة مالية) فى 42 حكم (مستأنف - جزئى) بتهم "تبديد".

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) ، محكوم عليه بالحبس 28 سنة وكفالات مالية فى 30 حُكم (جزئى ، مستأنف) بتهم (تبديد).

كما تم ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) محكوم عليها بالحبس 41 سنة وكفالات مالية فى 33 حُكم جزئى بتهم (تبديد , شيك , إستيلاء).

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.