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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط سيدة محكوم عليها بالحبس 14 سنة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

 أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر).. مطلوب التنفيذ عليها فى (11 حكم جزئى بتهم "تبديد" .. بإجمالى مدد حبس 14 سنة و11 شهر).

كما تم ضبط (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة).. مطلوب التنفيذ عليه بالحبس (60 سنة و4 أشهر وكفالة مالية) فى 42 حكم (مستأنف - جزئى) بتهم "تبديد". 

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) ، محكوم عليه بالحبس 28 سنة وكفالات مالية فى 30 حُكم (جزئى ، مستأنف) بتهم (تبديد).

كما تم ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) محكوم عليها بالحبس 41 سنة وكفالات مالية فى 33 حُكم جزئى بتهم (تبديد , شيك , إستيلاء). 

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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