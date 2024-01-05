مكتملة بشكل كبير| ضياء السيد يعلق على قائمة المنتخب المشاركة ببطولة أمم أفريقيا

عبر ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق عن سعادته بانضمام ياسر إبراهيم للقائمة النهائية للمنتخب الوطني، المشاركة في أمم أفريقيا 2023، بكوت ديفوار، مشيرًا إلى وجود حالة من الترابط بين لاعبي الفراعنة خلال البطولات الأفريقية.

وقال ضياء السيد في برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي محمد بركات المذاع عبر فضائية "المحور": "سنقدم الدعم لقائمة منتخب مصر بالكامل، والقدرقادم بإصلاحها في الوقت الأخير".

وتابع":أتمنى شفاء أسامة جلال وأحمد كوكا بعد تنعرضهم للإصابة، ياسر وإبراهيم ومهند سيقدما أفضل ما لديهم في أمم أفريقيا".

وأضاف: "القائمة مكتملة بشكل كبير جدًا، وتعول على الجهاز الفني واللاعبين الكبار مثل صلاح وحجازي والنني".

وذكر: "اللاعبين المتواجدين في قائمة منتخب مصر الحالية تربطهم علاقات طيبة، ويعرفون كيفية التعامل مع البطولات الأفريقية والجو والحنين للبطولات الأفريقية للمنتتخبات الآخرى ليست بقوة مصر".

وأكمل: "ياسر إبراهيم كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر، فهو أفضل لاعب في الأهلي بالوقت الحالي وتواجد في العديد من المعسكرات مع فيتوريا، والبطولات الأفريقية الكبرى تتوقف على مستوى وقدرة اللاعبين على تقديم أداء جيد طوال مشوار البطولة".

وعن عدم انضمام حسين الشحات.. قال: "الشحات لاعب متميز، وكان يستحق التواجد مع منتخب مصر على حساب مهاجم من الـ 4 المتواجدين في القائمة".

واختتم ضياء السيد تصريحاته: "خط وسط منتنخب مصر متوازن، والجميع يمتلكون قدرات عالية وتستطيع اختيار أي لاعب للبدء كأساسي".