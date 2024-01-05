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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

افهموها جيدا.. خطيب مسجد الحسين: قضية الإنجاب ليست عشوائية

مسجد الإمام الحسين
مسجد الإمام الحسين

شدد الدكتور مصطفى عبدالسلام خطيب أول جمعة بـ 2024، وإمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، على كل مسلم أن يعي قضية الإنجاب جيدًا، لأن الشرع الحنيف أمرنا بهذا، مؤكدًا : «لا ينبغي أن تكون عشوائية بل فهم أو إدراك للأضرار الصحية والاجتماعية».

الصحة الإنجابية بين حق الوالدين والطفل

وتابع خطيب مسجد الإمام الحسين خلال خطبة الجمعة اليوم، عن الصحة الإنجابية بين حق الوالدين والطفل: «الأطفال هم فلذات الأكباد وعماد ظهورنا وقرة أعيننا وسيأثر ذلك سلبًا أو إيجابًا على صالح العباد والبلاد».

خطيب أول جمعة بـ 2024: لمثل هذا كان الإنجاب 

أكد الشيخ مصطفى عبدالسلام، خطيب أول جمعة بـ 2024 إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، أن الهدف من الإنجاب أن ينشأ جيل قوي، فتيي، مبدع ومفكر، نستطيع أن نباهي به الدنيا بأثرها، ويستطيع أن يتحمل المسؤولية والصعاب.

وقال خطيب أول جمعة بـ 2024، تحت عنوان :"الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل": «ليس المقصود من الإنجاب أن ينشأ جيل ضعيف متخلف عن ركب الأمم،، قال صلى الله عليه وسلم:" يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، فقال قائل يا رسول الله: وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت"، لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستعيذا من كثرة الإنجاب وقلة المال أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء»، قال سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما جهد البلاء هو كثر العيال وقلة المال.

وشدد على ضرورة أن يتحقق لطالب الزواج القدرة وهي ليست المادية فقط، بل المجتمعية والصحية، لذا أمرنا الإسلام بالحفاظ على الصحة الإنجابية للطفل والوالدين.

وقال الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إنه لا توجد ثقافة ولا حضارة ولا دين أمر بالحفاظ على الصحة الإنجابية للطفل والوالدين أكثر من دين الإسلام.

وأضاف خطيب مسجد الحسين، في خطبة الجمعة اليوم، عن "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل"، أن الله تعالى أرشدنا إلى هذا في قرآنه وأرشدنا النبي إلى هذا في سنته.

وأشار إلى النبي وجهنا من قبل الزواج أصلا أن نختار الزوجة التي تستطيع أن تتحمل أعباء الأسرة وتتحمل أعباء ومشقة الحمل والولادة والرضاعة والتربية.

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