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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

جهد البلاء.. خطيب أول جمعة بـ 2024: النبي استعاذ من كثرة الإنجاب

مسجد الإمام الحسين
مسجد الإمام الحسين

أكد الشيخ مصطفى عبدالسلام، خطيب أول جمعة بـ 2024 إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، أن الهدف من الإنجاب أن ينشأ جيل قوي، فتيي، مبدع ومفكر، نستطيع أن نباهي به الدنيا بأثرها، ويستطيع أن يتحمل المسؤولية والصعاب.

خطيب أول جمعة بـ 2024: لمثل هذا كان الإنجاب 

وقال خطيب أول جمعة بـ 2024، تحت عنوان :"الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل": «ليس المقصود من الإنجاب أن ينشأ جيل ضعيف متخلف عن ركب الأمم،، قال صلى الله عليه وسلم:" يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، فقال قائل يا رسول الله: وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت"، لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستعيذا من كثرة الإنجاب وقلة المال أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء»، قال سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما جهد البلاء هو كثر العيال وقلة المال.

وشدد على ضرورة أن يتحقق لطالب الزواج القدرة وهي ليست المادية فقط، بل المجتمعية والصحية، لذا أمرنا الإسلام بالحفاظ على الصحة الإنجابية للطفل والوالدين.

الحسين يستقبل أول جمعة بـ 2024

ونقل التليفزيون المصري شعائر أول جمعة في العام الجديد، من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، حيث تبدأ شعائر أول جمعة في العام الجديد بتلاوة للقارئ الشيخ أحمد نعينع، وخطيبا الدكتور مصطفى عبدالسلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين.

وحددت وزارة الأوقاف عنوان خطبة الجمعة اليوم، أول جمعة في العام الجديد، "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل"، ويحتوي يوم الجمعة على العديد من السنن المستحبة للرجال ومن بعض السنن المستحبة للرجال التي تتعلق بيوم الجمعة الاستيقاظ مبكراً والاستعداد للذهاب إلى المسجد، والذهاب إلى المسجد مبكراً، والاحتفاظ بمكان جيد في المسجد حيث يرى الإمام والخطيب من خلاله، كما أن من سنن يوم الجمعة للرجال الاستحمام والغسل قبل الخروج لصلاة الجمعة.

ومن سنن يوم الجمعة للرجال أن يرتدي المسلم أفضل اللباس والأنظف، وينصح بالتطيب واستعمال العطور يوم الجمعة، خاصةً إذا كان المسجد يحضره فيه الكثير من الناس، والحضور إلى المسجد مبكرًا وأداء ركعتين تحية المسجد، والاستماع إلى خطبة الجمعة بتأني وترك التحدث واللعب أثناءها.

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