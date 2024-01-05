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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب المسجد الحرام: هذا الفعل سبب كل شر وبلاء وقحط وتسليط العدو

سبب كل شر في العالم
سبب كل شر في العالم

قال الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن الخلق مُفتقرون إلى الله تعالى وحْدهُ على الدوام، ليس لأَحدٍ غنى عنه مثقال ذرة .

سبب كل شر في العالم 

واستشهد  " السديس" خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، بما قال الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ } الآية 15 من سورة فاطر. 

ونوه بأنّه قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شرٍ في العالم وفتنةٍ وبلاءٍ وقحطٍ وتسليط عدوٍ وغير ذلك؛ فسببه: مخالفة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ، والدعوة إلى غير الله" .

وأوضح أن أول أركان الإسلام الحميدة، وأوثقِ عُرى الإيمان المجيدة، وأرسخ ثوابت عقيدة السلف الصالح العتيدة، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنّه سبحانه الذي يملك النفْع والضُّر وحده، فقال الله تعالى : {وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } الآية 17 من سورة الأنعام.

المستحق للعبادة وحده

وأكد أنه تعالى  هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، وما عداه فإنهم ( لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا )  الآية 3 من سورة الفرقان ، مشيرًا إلى أنه وأشار إلى أنَّه تعالى اختصّ بِعلم الغيب وما خفيَ، ولا ريْب.

ودلل بما قال عز وجل : { لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ } الآية 65 من سورة النمل، وأنّه جلّ عن الشبيه والمثيل والنظير، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} الآية 11 من سورة الشورى، مشيرًا إلى أنه في عالمٍ يموج بالتحديات والأزمات، وفي عصر كثرت فيه الأوهام والخيالات، تأتي أهمية استجلاء الحقائق والموقف الحق مما يشاع ويذاع مما يخالفها.

وأفاد بأن الحقيقة الكبرى التي لا تخالجها الخيالات والأوهام، توحيد الملك العلام، فلقد بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، بعقيدة التوحيد الصَّافية الخالصةـ فقال الله تعالى : {أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} الآية 3 من سورة الزمر،  ليُحرِّرَ العقول والقلوبَ من رِقّ العُبوديَّةِ لغيرِ الله.

وأضاف :  ويُثبت فيها أن لا إله إلا الله، كلمة، الإخلاص، ومُفردة الاختصاص، وعنْوان الفوْزِ والخلاص، ولِيرفعَ النفوسَ إلى قِمَمِ العزِّ والشَرفِ والإباء، ويسموَ بِها عن بُؤرِ الالحاد والشِّركِ والوثنيَّة والشّقاء، والخُرافَةِ والشعوذة والأرْزاء.

 

 

 

 

إمام و خطيب المسجد الحرام خطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن السديس خطبة الجمعة من الحرم المكي سبب كل شر في العالم

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