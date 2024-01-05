سمير صبري: البنية التحتية ساعدت على إحداث نقلة فى مجال الاستثمار

قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الإستثمار الأجنبي هو إستثمار يأتي إلي الدولة المصرية من خارج مصر عن طريق الأجانب، ومباشر يعني أنه يدخل فى الإقتصاد، مشيرا إلى أنه حدثت نقلة كبيرة فى هذا الملف بفصل جهود البنية التحتية القادرة على إستيعاب أى نوع من الإستثمار الأجنبي أو المحلي المباشر.

وأضاف الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن تلك النقلة جعلت كل العالم أنظاره تتجه إلى مصر كقبلة لتوجه الإستثمارات الأجنبية العربية أو الأجنبية.

وتابع الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن تلك النقلة فى هذا المجال نتيجة محور التشريع والقوانين المحفزة للإستثمار، أى يكون هناك بيئة تشريعية تحمي حقوق المستثمر.