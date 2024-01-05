البصل هيوصل 5 جنيه| أزمة مرتقبة في الأسواق والسبب البطاطس.. ونقيب "الفلاحين" يحذر

تشهد الأسواق، ارتفاعا جديدا في أسعار أحد السلع بعد انتهاء عقبة البصل التي استمرت لفترة طويلة، حيث يواجه السوق حاليا ارتفاعاً كبيراً في سعر تقاوي البطاطس ليصل الطن إلى 120 ألف جنيه خلال شهر.

وتحتل البطاطس المرتبة 12 عالميا، إضافة إلى أنها من المحاصيل التصديرية الأولى في مصر والثانية التي تلي الموالح، إضافة إلى أن مصر الأولى على مستوى القارة الإفريقية نتيجة لزيادة المساحة المنزرعة التي وصلت إلى 600 ألف فدان.

وبسبب الأهمية التي يتمتع بها محصول البطاطس، أصبح القلق يسيطر على المزارعين، وزاد غضبهم من ارتفاع أسعار التقاوي، مطالبين بسرعة التدخل لحل الأزمة.