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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مع تزايد احتياجات الهيئة القومية للبريد، التابعة لوزارة الاتصالات، قمنا بجمع معلومات حصرية حول فرص العمل الجديدة التي تم الإعلان عنها. 

وتمثل هذه الوظائف فرصة رائعة للانضمام إلى فريق عمل متنوع يضم خبراء في مجالات الهندسة، القانون، والتخطيط.

فرص للمهندسين والمحامين

مهندسون في مجالات متعددة

وفي هذا الإعلان، تبرز الفرص للمهندسين في مختلف المجالات، بدءًا من الهندسة الكهربائية والميكانيكية وصولاً إلى تخطيط النقل. 

وإذا كنت مهندسًا محترفًا تتمتع بخبرة في أي من هذه المجالات، فإن هذه الفرصة قد تكون باب فرص لمستقبل واعد.

الوظائف القانون الهندسة الاتصالات الإعلان البريد

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