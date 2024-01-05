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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مستمرة حتى أغسطس| “التعليم” تحدد موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.. الجدول والشروط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعتبر امتحانات الثانوية العامة 2024 من أبرز الأحداث التعليمية المرتقبة في مصر. حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع إجراءات دقيقة وشروط واضحة للطلاب الذين ينوون التقدم لهذه الامتحانات. 

وفي هذا التقرير، سنستعرض بتفصيل الخطوات والضوابط التي يجب على الطلاب اتباعها للنجاح في هذه الاختبارات الحاسمة.

جدول امتحانات الثانوية العامة

الدور الأول

ويبدأ الدور الأول من امتحان الشهادة الثانوية العامة في 22 يونيو 2024، حيث يكون الامتحان للدور الأول متاحًا للطلاب. 

أما الدور الثاني، فسينطلق في 24 أغسطس 2024، مما يتيح للطلاب الفرصة لتحسين أدائهم.
 

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