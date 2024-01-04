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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تُعد زيوت الطعام أحد المكونات الأساسية في الطهي، ومع ارتفاع الطلب والتأثيرات الاقتصادية، كان لا بد من متابعة التطورات في هذا القطاع. 

وقام حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية بالأسكندرية، بالكشف عن تحديثات هامة حول أسعار زيوت الطعام في يناير 2024.

ارتفاع أسعار زيوت الطعام

وفي تصريحه، أكد المنوفي أن العديد من شركات زيوت الطعام قامت برفع أسعارها بنسبة وصلت إلى 15% اعتبارًا من بداية يناير 2024. 

ومن بين هذه الشركات، صافولا، صاحبة منتجات زيوت عافية، وشركة القاهرة للزيوت، صاحبة زيت قطفة، قررتا رفع أسعارهما، حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 5 إلى 7 جنيه في العبوة الواحدة.
 

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